VICENZA - Più forte del virus. L'economia vicentina prova a ripartire. Messo in ginocchio da Covid 19, il tessuto imprenditoriale del capoluogo berico rialza la testa puntando su uno dei suoi eventi simbolo, il Festival città impresa.



E' stato confermato infatti l'appuntamento primaverile previsto dal 2 al 5 aprile in vari luoghi di Vicenza. Per 4 giorni quest'ultima sarà una sorta di capitale del confronto sui temi legati al lavoro, al sistema produttivo internazionale e agli effetti negativi del coronavirus.



Ai dibattiti - una sessantina quelli in programma - interverranno opionion leader e un centinaio di impreditori per un totale di quasi 300 relatori. Coordinati da Raffaella Polato, inviata del Corriere della Sera, gli ospiti parleranno tra l'altro dell'indagine condotta da ItalyPost e L'Economia dello stesso quotidiano sulle aziende che hanno battuto e vinto la crisi.



Si discuterà in particolare di risorse umane, nuovi mercati, sostenibilità, processi organizzativi e finanza. «A fronte delle notizie positive che giungono dalle istituzioni locali e nazionali e che confermano il ripristino di una situazione di normalità - commentano gli organizzatori - ci sembra importante mettere in campo un'iniziativa che permetterà alle imprese uscite dalla crisi del 2008-2009 di raccontare come potremo superare questo momento di difficoltà». © RIPRODUZIONE RISERVATA