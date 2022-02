VICENZA - Il forte vento fa volare in strada, in via Cimone a Vicenza, un'impalcatura in tubi Innocenti di un cantiere adibito ai lavori di ricostruzione di un condominio: nessun ferito. E' successo alle 10.20 di oggi 7 febbraio. I pompieri di Vicenza, arrivati dalla vicina sede, hanno eseguito un controllo per escludere il coinvolgimento di persone. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Interrotta la circolazione.