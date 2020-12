I ricoveri per i senzatetto aperti h24: previsti tamponi per ogni ospite

VICENZA - Aperti 24 ore su 24. Nei ricoveri per i senzatetto di Vicenza l'accoglienza avverrà giorno e notte.

L'emergenza freddo e il Covid hanno indotto Comune e Caritas a pontenziare il servizio rendendo più flessibili gli orari e aumentando i posti letto. «Nel corso del primo lockdown abbiamo capito quanto fosse importante dare un posto alle persone senza un alloggio - spiega il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto - Ora che l'emergenza freddo si somma a quella sanitaria è doppiamente necessario attivare l'accoglienza h24».

La novità interesserà l'albergo cittadino - 55 posti con consumazione dei pasti - l'asilo notturno di casa San Martino - per 38 persone con consegna dei pasti - la struttura di San Faustino la Capanna di Betlemme, per 8 persone ciascuna e consumazione dei pasti.

Previsti accordi con l'Ulss 8 Berica e la Croce Rossa per la fornitura di vaccini anti influenzali e tamponi per la ricerca del Coronavirus destinati agli ospiti prima dell'accesso. «Fornendo un tetto per tutta la giornata alle persone senza una casa, limitiamo non solo i rischi legati al freddo, ma anche quelli di contagio - aggiunge il direttore di Caritas Diocesana Vicentina don Enrico Pajarin - La carità diventa una protezione per tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA