Incidente mentre posa i tubi nello scavo: 32enne muore davanti agli occhi del padre

GAMBUGLIANO (VICENZA) - Incidente mortale sul lavoro oggi, sabato 21 novembre, a Gambugliano, nel Vicentino. Morto un 32enne.

L'incidente

L’uomo è rimasto vittima dell’incidente sul lavoro mentre stava operando con il padre nella posa in opera di alcuni tubi fognari in uno scavo nel comune di Costabissara. Il giovane uomo è stato poi caricato dal padre su un mezzo e portato alla vicina abitazione dove sono arrivati i soccorsi.

I tentativi di rianimarlo

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 12:30 in via Mondeo. All’arrivo dei pompieri l’uomo era privo di coscienza ed è stato rianimato da una persona presente sul posto. I vigili del fuoco hanno allora dato il cambio al soccorritore, mettendo in atto le procedure di rianimazione cardiopolmonare fino all’arrivo del personale del Suem, intervenuto con l’eliambulanza e un’ambulanza, che ha proseguito le manovre per lungo tempo. Purtroppo il medico a dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal per ricostruire la dinamica dell’incidente.

