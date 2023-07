Morto in Austria durante la gara, lutto cittadino per i funerali di Jacopo Vanzo

CARTIGLIANO - È atteso nei prossimi giorni il rientro in Veneto della salma di Jacopo Venzo, il ciclista vicentino di 17 anni morto venerdì notte dopo una rovinosa caduta in gara. I genitori Francesco e Gessica si trovano in Austria con Mattia Ress, direttore sportivo della squadra juniores Campana Imballaggi Geo&Tex di Valbrenta, per ottenere il rilascio del nulla osta al rimpatrio.

I funerali saranno celebrati a Cartigliano, dove il sindaco Germano Racchella proclamerà il lutto cittadino.



IL CORDOGLIO

Ieri l'amministrazione comunale ha comunicato che, «in segno di cordoglio» per la morte del giovane corridore, insieme agli organizzatori è stato deciso di rinviare di una settimana l'avvio del torneo "Copa de Cartjan", inizialmente previsto per oggi. La società con cui era tesserato Venzo è tornata ad esprimere il proprio dolore: «In queste ore sconfortanti l'appoggio ricevuto da tutta la famiglia del ciclismo e non solo è stato poderoso e commovente. Un grande grazie va a tutte le persone che hanno riservato un pensiero per Jacopo, per la sua famiglia e per la squadra. Nel momento in cui torneremo in sella, lo faremo per e con Jacopo. Ad ogni foglio firma, lui sarà lì accanto a noi». A tributare l'omaggio al 17enne è anche l'Ac Col San Martino, il club trevigiano che organizza il trofeo Piva, l'ultima competizione a cui il vicentino aveva partecipato prima della trasferta austriaca: «Una settimana fa Jacopo arriva a Col San Martino e con grande entusiasmo appende il numero 55 sulla schiena. Prende il via e dopo 107 km di gara si classifica 21º sul traguardo del Piva Junior Day. Sarà il suo ultimo traguardo. Ieri (sabato, ndr.) Jacopo ci ha lasciato facendo lo sport più bello del mondo ma allo stesso tempo, a volte, il più crudele. Non è il momento dei lunghi discorsi perché di parole non ne abbiamo molte ma solo il momento della tristezza e della riflessione perché un ragazzo di 17 anni ci ha lasciato mentre inseguiva i suoi sogni e questo non è giusto! Non è per niente giusto! Jacopo sarà con noi anche nelle prossime gare ne siamo sicuri! Ai suoi familiari, ai suoi amici e a tutto il team Campana Imballaggi giunga il nostro più grande abbraccio in questo difficile momento».