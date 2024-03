VICENZA - La notte scorsa, tra martedì e mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Baracca a Vicenza per il crollo di parte del tetto di un edificio vetusto e abbandonato da tempo: nessuna persona è rimasta ferita. Parte dei detriti sono finiti in strada. I vigili del fuoco accorsi con due mezzi tra cui l’autoscala, hanno effettuato un sopralluogo per escludere la presenza all’interno dell’edificio di persone senza fissa dimora. La zona sottostante l’edificio pericolante è stata fatta transennare. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.