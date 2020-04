Coronavirus. Altro decesso nella notte all'ospedale di Bassano: il totale sale a 76

VICENZA - Un nuovo decesso si è verificato la notte scorsa all'ospedale di Bassano del Grappa, che fa parte dell'Ulss 7. E' quarto emerge dal bollettino emesso alle 8.30 di oggi (venerdì 3 aprile) dalla Regione Veneto, in cui sono riportati anche i due pazienti morti nel territorio nell'Ulss 8 (entrambi attribuiti al San Bortolo, anche se uno è in realtà avvenuto a Valdagno) e già resi noto dalle autorità sanitarie beriche nella serata di ieri.



Da quando è scoppiato l'allarme sanitario al Covid-19, nella provincia berica sono salite a 76 le persone decedute, così distribuite tra i vari ospedali: 39 a Vicenza, 15 a Santorso, 11 a Bassano del Grappa, 9 ad Asiago, 2 a Valdagno.



Nel Vicentino i casi di positività sono saliti 1.514 (+28 rispetto al report precedente di ieri pomeriggio), mentre sono 2.679 le persone attualmente in isolamento. I pazienti ricoverati nei vari ospedali sono attualmente 292, di cui 244 in area non critica e 48 in terapia intensiva, così distribuiti: 26 al San Bortolo, 16 a Santorso e 6 a Bassano del Grappa. © RIPRODUZIONE RISERVATA