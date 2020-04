Compagnia virtuale e compiti on line: la rete solidale contro la paura del virus

LONIGO - Dal sostegno morale a chi è vittima di attacchi d'ansia alla compagnia virtuale per chi si sente solo. Il Vicentino sotto attacco della pandemia si attrezza per assistere le persone più fragili. Diversi i comuni in prima linea.



Lonigo ha aperto uno spazio di ascolto - al numero 0444720284 - per chi soffre di solitudine e prova senso di impotenza di fronte alle misure restrittive legate all'emergenza Coronavirus. «Risponde una voce amica che vuole essere uno strumento per dare sfogo a preoccupazioni e paure», sottolinea il sindaco Luca Restello, che non esclude di potenziare il servizio - disponibile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 16.30 - con la collaborazione dell'Ordine degli psicologi.



Bassano del Grappa non è da meno. Per gli anziani è attivo il 3669395086 - dalle 9 alle 17.30 - per la consegna della spesa e dei farmaci a domicilio. Ogni mattina un volontario dell'associazione “Anni d'argento” chiama i cittadini soli per tenere loro compagnia. E per i giovani, ecco i compiti on line. Tramite la piattaforma Hangouts di Google, ragazze e ragazzi delle medie e del biennio delle superiori possono contare sull'aiuto di adulti e giovani di terza superiore nello svolgimento dei esercizi e nella comprensione di lezioni difficili. Il tutto attraverso videochiamate su appuntamento.



Infine nel capoluogo è operativo il call center “Vicenza sicura”. Allo 0444221020 gli operatori forniscono informazioni sulle ordinanze che limitano gli spostamenti, ma anche indicazioni in caso di inconvenienti. © RIPRODUZIONE RISERVATA