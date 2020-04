Gli ospedali si svuotano: 5 pazienti dimessi dal San Bortolo in poche ore

VICENZA - Cinque pazienti sono stati dimessi nelle ultime ore dall'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove rimangono 63 persone ricoverate in reparto e 21 quelle in rianimazione (+1 rispetto a ieri pomeriggio). E' quanto emerge dal nuovo bollettino emesso alle ore 8 di oggi (giovedì 9 aprile) dalla Regione Veneto.



Dopo il nuovo aggiornamento, nella provincia di Vicenza sono attualmente 1.494 le persone positive al tampone (1.885 in totale dall'inizio dell'epidemia) con un incremento di 29 casi rispetto alle ore 17 di mercoledì. Sono invece 2.599 le persone in isolamento domiciliare e 297 i negativizzati.



Nella provincia berica sono in totale 95 le persone decedute, così distribuite tra i vari ospedali: 46 a Vicenza, 23 a Santorso, 12 a Bassano del Grappa, 10 ad Asiago, 3 a Valdagno, 1 ad Arzignano e nessuno a Noventa Vicentina. I ricoverati in rianimazione sono saliti a 41, di cui (come si diceva) 21 al San Bortolo, 15 a Santorso e 5 a Bassano del Grappa. Negli altri nosocomi della provincia non ci sono pazienti in terapia intensiva.