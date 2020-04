Coronavirus Vicenza. Paziente dimesso dalla rianimazione a Santorso, solo 20 nuovi positivi

VICENZA - Oltre ai sette decessi già segnalati iera sera dalle Ulss beriche - 5 al San Bortolo, 1 a Santorso e 1 nell'ospedale di Comunità di Marostica - sono confortanti i dati inseriti nel bollettino di oggi (mercoledì 29 aprile) della Regione Veneto, in cui emerge come siano 20 i nuovi contagiati in provincia di Vicenza nelle ultime 24 ore (dalle ore 8 di martedì), un numero inferiore rispetto alla media dei giorni scorsi. Complessivamente il totale dei casi positivi al tampone è salito nel Vicentino a 2.616, di cui attualmente 1.365 positivi.



Sempre secondo il bollettino della Regione da quando è scoppiato l'allarme sanitario al coronavirus, nella provincia berica è di 169 il numero delle persone decedute in ospedale, a cui vanno aggiunti 42 morti nelle case di riposo, per un totale complessivo di 211.

Ecco la distribuzione dei decessi avvenuti in ospedale:

80 a Vicenza,

56 a Santorso,

13 a Bassano del Grappa,

10 ad Asiago,

5 a Valdagno,

1 ad Arzignano,

1 a Noventa Vicentina,

3 nell'ospedale di Comunità di Marostica.



Buona notizie dalle sale di rianimazione del Vicentino dove si registra ancora un paziente dimesso, dal nosocomio di Santorso, per un totale complessivo sceso a 19 ricoverati, di cui 11 a Vicenza e 8 in quello dell'Alto Vicentino, nessuno in tutti gli altri della provincia. © RIPRODUZIONE RISERVATA