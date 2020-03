Coronavirus. Saliti a 19 i casi, al San Bortolo un'altra ventina di posti in rianimazione

VICENZA - Altri tre casi di coronavirus nel Vicentino, tra cui anche un residente nel capoluogo berico (è il primo), come confermato poco fa anche dal sindaco Francesco Rucco. A renderlo noto la Regione Veneto, che ha aggiornato i dati di oggi (giovedì 5 marzo) in tarda mattinata: ieri alle 17 nella provincia berica erano 16, ora in totale sono 19. Rimane stabile a cinque il numero dei ricoverati all'ospedale San Bortolo (dei dei quali in terapia intensiva), gli altri si trovano tutti nelle loro abitazioni, tra cui gli ultimi 3 casi.

Intanto pochi minuti fa il direttore generale dell'Ulss n°8 Berica, Giovanni Pavesi, ha annunciato che anche all'ospedale San Bortolo di Vicenza è previsto il potenziamento dei posti nella sala rianimazione: dallo standard di 34 letti, ne potranno essere aggiunti un'altra ventina, 19 per la precisione, per un totale complessivo di 53.

