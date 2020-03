Coronavirus Vicenza. I contagiati salgono a 11, 2 in terapia intensiva al San Bortolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - E' salito a 11 il numero dei, secondo i bollettivi emessi oggi (mercoledì 4 marzo). Cinque di loro sono ricoverati all'ospedale San Bortolo di Vicenza, di cui due in terapia intensiva. Sei invece le persone risultate positive che si trovano in isolamento domiciliare, ma che al momento non presentano sintomi.Nel nosocomio berico sono stati finora stati eseguiti(dato reso dall'ufficio stampa dell'Ulss 8 e aggiornato alle ore 13 di oggi), di cui 200 negativi, 8 positivi (gli altri tre sono giunti da altre province e quindi appartengono ad altre Ulss) mentre per i rimanenti 2 si attende il responso in queste ore. Tra i cinque ricoverati al San Bortolo c'è anche un giocatore di hockey pista del Trissino, che milita in serie A1 nazionale, mentre il resto della squadra e lo staff tecnico e dirigenziale è stata messo "in quarantena" sino al 13 marzo.Tutti uomini anche gli altri quattro ricoverati: si tratta di un 59enne che risiede a Montecchio Maggiore ma è originario della Lombardia; un 49enne che abita a Sarego; un ragazzo di 28 anni di Breganze, assistito dall'Ulss 7 e arrivato a Vicenza dall'ospedale di Santorso e infine un medico padovano di 50 anni che risiede ad Este ed esercita a Vo' Euganeo il quale di sua volontà nei giorni scorsi era venuto a fare il tampone a Vicenza.