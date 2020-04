Sanzioni record nel week-end in città: multa di 400 euro ciascuno a 7 persone che mangiavano in cortile

VICENZA - Record di multe nel fine settimana a Vicenza a causa del mancato rispetto delle norme in atto per contenere l'emergenza Coronavirus. Sono infatti 41 (23 sabato e 18 domenica) le persone sanzionate dalla polizia locale del capoluogo, trovate a piedi o in bicicletta. Nessuna sanzione invece ad automobilisti e a esercizi e attività commerciali. Complessivamente sono stati eseguiti controlli su 122 pedoni, 87 veicoli e 70 tra esercizi e attività commerciali. Per ciascuna delle persone sanzionate è scattata una multa da 400 euro.



Nella giornata di sabato 7 di loro sono stati sanzionati perché si trovavano assembrati in un’area condominiale intenti a mangiare e bere.

Altre due persone si sono recate a cena da amici e pertanto non si trovavano nella loro abitazione. Tutti gli altri pedoni sono stati sanzionati perché sorpresi, senza un giustificato motivo, fuori dalla loro abitazione. Domenica i cittadini multati sono stati trovati nella maggior parte dei casi a passeggiare principalmente in centro storico senza giustificato motivo o ad utilizzare la bicicletta per spostamenti non autorizzati.



Nella tarda serata di domenica due pattuglie sono intervenute in via Morosini dove alcuni residenti hanno segnalato la presenza di una persona che si aggirava tra le auto in sosta, risultato poi essere Z. E., già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio: all'uomo sono stati sequestrati tre cacciaviti e un cutter da cantiere, idonei allo scasso. Gli oggetti erano contenuti in un borsone che è stato svuotato sul posto spontaneamente dal soggetto, già in possesso di foglio di via dal comune di Vicenza. Ultimo aggiornamento: 14:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA