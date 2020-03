Ad Asiago morto pensionato 91enne: undicesimo decesso nel Vicentino

VICENZA - Un nuovo decesso si è verificato oggi (mercoledì 18 marzo) all'ospedale di Asiago: si tratta di un pensionato di 91 anni, residente nel capoluogo altopianese: anche in questo caso, come in quelli precedenti, era ricoverato da diversi giorni nello stesso nosocomio per altre problematiche di salute. L'uomo è spirato nella mattinata odierna.



Con quest'ultimo decesso il totale nella provincia berica sale a 11, così distribuiti: 3 al San Bortolo di Vicenza, 2 a Bassano del Grappa (di cui un anziano proveniente da Castelfranco Veneto, quindi da un'altra Ulss), 5 ad Asiago e 1 a Santorso.



Secondo i dati resi noti nella serata di oggi nell'Ulss 8, all'ospedale di Vicenza, dove la notte scorsa si erano verificati due decessi, il numero dei ricoverati è passato da 41 a 46, di cui 24 nel reparto di malattie infettive e gli altri 22 in terapia intensiva: uno di loro, nella giornata di oggi, è migliorato e dalla rianimazione è passato in reparto. Ultimo aggiornamento: 20:14