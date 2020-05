Altri dimessi dai reparti: a Bassano e Asiago non ci sono più pazienti Covid

VICENZA - Sono più che tranquilizzanti i dati resi noti questa sera dalla Regione Veneto che ha emesso un nuovo bollettino riferito alle 17 di oggi. Nel Vicentino, dalle 8 di questa mattina, non si registra infatti nessuna ulteriore positività: in totale il numero di casi positivi al tampone rimane a 2.719, di cui attualmente 1.154 positivi. I due decessi al San Bortolo, già inseriti nel bollettino di stamane della Regione, riguardano due donne, di 94 e 86 anni, entrambe residenti a Sarego.



Buone notizie anche dagli ospedali del Vicentino: nella giornata di oggi sono stati dimessi tre pazienti, ricoverati in reparto, due da Bassano e uno da Asiago. In entrambi questi nosocomi al momento non ci sono più persone affette da coronavirus. Per quanto riguarda le terapie intensive rimangono 14 i pazienti ricoverati, 9 al San Bortolo e 5 a Santorso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA