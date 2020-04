Coronavirus, altre due vittime al San Bortolo: avevano 84 e 86 anni

VICENZA - Due nuovi decessi, avvenuti entrambi all'ospedale San Bortolo di Vicenza, si sono registrati nel pomeriggio di oggi (giovedì 2 aprile): si tratta di due donne vicentine, entrambi residenti nei comuni dell'hinterland del capoluogo, una 84enne di Caldogno e una 86enne di Brendola. Nessun decesso, invece nell'Ulss 7 (quella che comprende gli ospedali di Santorso, Bassano del Grappa ed Asiago), così come non si erano registrate vittime in tutta la provincia berica nella serata di mercoledì e la notte scorsa. Nelle ultime 24 ore, in tutti gli ospedali del Vicentino, non si sono registrati nuovi ingressi nelle sale di rianimazione.



Da quando è scoppiato l'allarme sanitario al Covid-19, nella provincia berica sono salite a 75 le persone decedute, così distribuite tra i vari ospedali: 40 a Vicenza, 15 a Santorso, 10 a Bassano del Grappa, 9 ad Asiago e a Bassano del Grappa, 1 a Valdagno.



All'ospedale Alto Vicentino di Santorso prosegue intanto l'allestimento di nuovi posti letti per terapia intensiva e semintensiva: nelle ultime ore è arrivata la fornitura di 9 ventilatori per terapia intensiva, 5 ventilatori per terapia semintensiva e 20 monitor. Sempre nell'Ulss 7 Pedeomontana è arrivata la fornitura di 700 kit per test rapidi Ultimo aggiornamento: 19:30