Il bel gesto del Volley Asiago Altopiano: donati 2 mila euro all'ospedale

ASIAGO - E' bel gesto quello messo in atto dal Volley Asiago Altopiano che grazie alla generosità dei propri soci, atleti, dirigenti, genitori, supporters e staff in genere, alla data di oggi (mercoledì 15 aprile) ha raccolto la somma di 1.500 euro che devolverà all’ospedale di Asiago come riconoscimento per l’impegno e la dedizione profusa nei giorni di massima diffusione nel comprensorio dei Sette Comuni del contagio da Coronavirus Covid-19.



A tale somma la società ha contribuito con ulteriori euro 500 euro, che ha consentito di versare, a titolo di donazione, la somma complessiva di 2.000 a favore del nosocomio altopianese. Il bonifico è stato effettuato nella giornata odierna. © RIPRODUZIONE RISERVATA