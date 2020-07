VALDAGNO - Dramma ieri sera a Valdagno. Un ciclista di 38 anni in sella alla sua bicicletta si è schiantato contro un palo che si trova lungo via Campassi. Immediata la richiesta d'aiuto, ma all'arrivo dell'ambulanza del Suem per il ciclista non c'era più nulla da fare: è morto sul colpo. Sono intervenuti anche i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA