Capodanno record con 15 ore di festa. Multe fino a 500 euro per botti e spray

VICENZA - Un Capodanno così lungo forse non si era mai visto. Oltre 15 ore di festeggiamenti dalle 11 del mattino alle 2 di notte.



Succede in piazza dei Signori a Vicenza, cuore del centro storico della città. Si inizierà con l'animazione per bambini e famiglie e si finirà con i balli e la musica dance per salutare il 2020.



Ma attenzione ai botti. Nelle aree racchiuse dalle mura duecentesche non si potranno usare né mortaretti né bombolette spray urticanti. Non solo. A partire dalle 20 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio sarà vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro o in lattine da consumare all'aperto.



I trasgressori rischieranno multe salate che arriveranno fino a 500 euro. Il brindisi negli spazi esterni accanto ai locali sarà invece consentito. In campo, gli agenti di polizia locale e quelli delle altre forze dell'ordine, assieme a 13 addetti della vigilanza privata.





Insomma, nel capoluogo berico sarà una festa non stop con tanto di giochi, cori, canti, angoli per il trucco e una “baita”con cioccolata calda, the, vin brulè e bombardini caldi. Dalle 22 la serata dance entrerà nel vivo con il countdown finale accompagnato da performer, dj e ballerine che si esibiranno sul palco allestito a fianco dell'albero di Natale. © RIPRODUZIONE RISERVATA