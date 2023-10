Torrebelvicino. Candela votiva rischia di mandare a fuoco l'altare, i vigili del fuoco arrivano in chiesa

TORREBELVICINO - Poco dopo mezzogiorno di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Borgofuro a Torrebelvicino (VI), presso la Chiesa Antica Pieve di Santa Maria per il principio d’incendio dell’altare.

A dare l’allarme il sacrestano della Chiesa che si è accorto del fumo all’interno e ha chiamato i soccorsi. I pompieri arrivati da Arzignano, (il distaccamento di Schio impegnato su un altro soccorso), hanno controllato l’avvenuto spegnimento, le cui fiamme hanno bruciato un telo cerato, dei vasetti di fiori di plastica e un angolo dell’altare e si erano già auto estinte. I vigili del fuoco hanno controllato che non vi fossero più focolai residui, procedendo ad areare la Chiesa con un motoventilatore per fare fuoriuscire il fumo e ripristinare tutte le condizioni di sicurezza. Le cause del principio d’incendio, probabilmente causate da una candela votiva, sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto il parroco di Torrebelvicino. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 14 circa.