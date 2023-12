VICENZA - Il carico di un camion va a fuoco. Alle 19 di ieri, 16 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Grappa a Vicenza per l’incendio del carico di un autoarticolato.

Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del mezzo sono terminate dopo circa tre ore, con il transennamento della zona per lo smaltimento del materiale.