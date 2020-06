Basilica palladiana gratis per tutti, ma con mascherina, gel e distanziamento

VICENZA - Per una ventina di giorni il “balcone sulla città” sarà gratuito per tutti.



La Basilica palladiana di Vicenza riapre i battenti. Dopo lo stop imposto dall'emergenza Coronavirus, il monumento nazionale di piazza dei Signori torna visitabile con la sua suggestiva terrazza affacciata sui tetti del centro.



La data scelta dal Comune per l'apertura è il 12 giugno. Fino al 30 giugno si potrà entrare liberamente il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 16. Sarà possibile percorrere le logge al primo piano e salire appunto in terrazza. Il salone, invece, resterà chiuso. Aprirà anche il bar - gestito come l'anno scorso dalla società Palladio 9 - aperto il venerdì e sabato dalle 19 all'una di notte e la domenica dalle 18.30 alle 23.



Ma attenzione alle norme sulla sicurezza. All'ingresso verrà misurata la temperatura corporea e al superamento di 37,5°C scatterà il divieto di accesso. Quest'ultimo sarà consentito solo con mascherina e l'uso del gel disinfettante per le mani. Infine dovrà essere rispettato il distanziamento di almeno un metro. © RIPRODUZIONE RISERVATA