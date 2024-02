Barista spaccia cocaina ai clienti, trovate a casa le dosi pronte: arrestata

VICENZA - La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza ha effettuato un intervento in materia di lavoro nero o irregolare presso un bar situato nel capoluogo berico, in zona Piscine Comunali. In particolare, è stato appurato che, all’interno dell’attività commerciale, la barista spacciava cocaina ai clienti del bar. La perquisizione domiciliare presso un appartamento posto al piano superiore permetteva di rinvenire oltre 56 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in 34 dosi da circa un grammo ciascuna e pronte per essere vendute. Di qui l’ arresto in flagranza di reato della barista e l'avvio della procedura presso la Questura per la sospensione della licenza dell’esercizio commerciale.