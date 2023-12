Torri di Quartesolo. Resta in bilico con l'auto sull'argine del fiume, salvata dai vigili del fuoco

TORRI DI QUARTESOLO - Domenica sera, alle 22.40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Stradone a Marola di Torri di Quartesolo per un’auto rimasta in bilico a rischio rovesciamento nel fiume Tesina, dopo che le ruote posteriori durante una retromarcia erano andate nel vuoto: illesa la giovane alla guida. La conducente dopo essere andata con le ruote nel vuoto è riuscita a bloccare la Lancia Y con la pressione del pedale del freno, che agendo sulle ruote anteriori hanno bloccato il movimento di scivolamento. È pero rimasta bloccata, perché per uscire avrebbe dovuto mollare il freno e sarebbe precipitata con l’auto. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno subito iniziato le operazioni di aggancio della vettura mentre il capo partenza aperta la portiera si è sostituito alla ragazza agendo sul pedale, mentre la stessa usciva salva dall’auto. La Lancia Y è stata poi ancorata e riportata sul piano stradale. Solo molta paura per la conducente, fortunatamente solo spaventata.