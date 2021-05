La pasticceria Filippi di Zanè adotta 180mila api

VICENZA - L'adozione di arnie abitate da 180 mila api, un gesto utile per aiutare la salvaguardia di una preziosa specie a rischio di estinzione. È l'iniziativa annunciata dalla Pasticceria Filippi di Zanè che da tempo porta avanti il suo impegno verso l'ambiente, grazie al progetto Saving Bees. Con questo contributo l'oasi apistica gestita dell'azienda vicentina crescerà notevolmente: gli ettari di terreno coperti dai voli: diventeranno circa 9 mila, con una media di 675 mila fiori visitati al giorno e una compensazione indiretta di Co2 pari a 900 Kg.

Saving Bees è un'iniziativa internazionale a sostegno delle api, che negli ultimi 50 anni hanno visto un enorme aumento della mortalità delle colonie: secondo recenti studi il 9,2% delle popolazioni in Europa è a rischio di estinzione. La salvaguardia del nostro pianeta è un tema caro ad Andrea e Lorenzo Filippi, titolari assieme ad altri familiari dell'azienda vicentina, che da anni sono alla ricerca costante di metodologie sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico. Dal 2016 la pasticceria è diventata una B Corp, una società benefit, integrando in azienda strategie e programmi allo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. «La scelta delle materie prime - spiega Andrea Filippi, creatore di tutte le ricette - è per noi fondamentale. Abbiamo sempre usato il miele per i nostri dolci, prodotto da piccoli fornitori locali nel rispetto della natura. Appena siamo venuti a conoscenza del progetto Saving Bees, abbiamo deciso di farne parte per preservare il valore di questi affascinanti animali, fondamentali per il nostro ecosistema».