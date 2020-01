Allarme degli amici: «Andrea non risponde», 46enne trovato morto in casa

Andrea Calgaro aveva problemi al fegato ma nulla lasciava presagire la tragedia: è stato trovato morto nella sua casa dove viveva solo. L'allarme è stato lanciato dagli amici che lo cercavano al telefono senza ricevere risposta.



Agenti della polizia locale e pompieri hanno raggiunto l'appartamento in via dei Quartieri per fare la terribile scoperta.



Messaggi per la scomparsa del 46enne arrivano anche dal sindaco di Thiene Gianni Casarotto. «Andrea era una persona molto schiva e riservata, quando era molto piccolo ha perso il papà in un incidente stradale, poi è venuta a mancare la mamma e infine anche il patrigno che lo aveva cresciuto come un figlio».



