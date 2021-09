Apre Model Expo Italy, oltre 50 mq per modellismo, giochi, creatività

VERONA - Oltre 370 espositori, 4 padiglioni per più di 50mila metri quadrati di superficie e 100 eventi in programma, sono i numeri della 16/a edizione di Model Expo Italy, la manifestazione leader in Italia dedicata a modellismo, giochi e creatività che torna nel fine settimana a Veronafiere. Sabato 4 e domenica 5 settembre gli appassionati potranno assistere a battaglie navali, gare di automodelli off e on road, sfide di e-sports, partecipare ai laboratori creativi o ammirare diorami costruiti con i mattoncini Lego.

Quest'anno debutta il «Creativity Village-Arts&Crafts», uno spazio nel quale handmade e creatività italiane sono protagoniste, che ha già raccolto l'adesione di 40 espositori. «Con Model Expo Italy riprende la nostra programmazione delle manifestazioni nel secondo semestre 2021 - ha detto Maurizio Danese, presidente di Veronafiere -. Una ripresa mai così tanto attesa, dopo 15 mesi di lockdown dell'intero sistema fieristico dovuto all'emergenza sanitaria. Si tratta di un segnale positivo per noi, le aziende espositrici, i tanti appassionati e per il nostro territorio. Nell'ultimo anno abbiamo investito sia per rinnovare i format delle nostre rassegne, sia per permetterne lo svolgimento nella massima sicurezza». «È la prima nostra fiera - ha spiegato il direttore generale, Giovanni Mantovani - in cui sarà obbligatorio il Green pass per accedere, per garantire la massima sicurezza a tutti gli espositori e i visitatori abbiamo adottato uno specifico protocollo safebusiness, studiato in osservanza di tutte le disposizioni anti-Covid. Abbiamo termoscanner agli ingressi, 400 telecamere in grado di segnalare eventuali assembramenti, sanificazione continua delle aree e degli impianti di climatizzazione, oltre a un punto tamponi rapidi».