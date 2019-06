Concorso per vigili: si presentano in 1.710 per 49 posti. Prove fisiche da affrontare

VERONA - Sono 1.710 le candidature arrivate per il concorso del Comune di Verona che prevede l'assunzione di 49 nuovi agenti di Polizia locale, con un'età non superiore ai 32 anni. Un alto numero di richieste da tutta Italia che ora dovranno essere valutate, per verificare i requisiti di ammissione, prima delle selezioni.



Novità del concorso è l'inserimento, per la prima volta, delle prove fisiche. Gli ammessi, infatti, dovranno affrontare una preselezione che prevede la corsa, il salto in alto e i sollevamenti alla sbarra. I candidati che risulteranno idonei saranno poi convocati alla prova scritta e, successivamente, in base ai risultati, a quella orale.



Nei prossimi giorni verranno comunicate le date delle selezioni. In totale saranno 65 i nuovi vigili che andranno a rafforzare il corpo di Polizia locale. Ai 49 agenti assunti tramite il concorso in fase di espletamento, infatti, se ne aggiungono altri 6 provenienti dall'esaurimento delle graduatorie e dalla mobilità. Inoltre, è prevista la selezione di 10 nuovi ufficiali che verranno assunti a tempo indeterminato.

