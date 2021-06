Veneto, 4 sindaci aderiscono alla Lega. Salvini: «Iscrizioni ovunque»

VERONA/VICENZA - Nuovi ingressi di amministratori locali nella Lega in Veneto: si tratta del sindaco Angelo Campi di Salizzole (Verona), del sindaco Arturo Alberti di Grezzana (Verona), del sindaco Dino Magnabosco di Montebello (Vicenza) e del sindaco Luigi Tassoni di Alonte (Vicenza).

Si aggiungono ad altre decine di amministratori veneti che, negli ultimi mesi, hanno aderito alla Lega. Matteo Salvini è soddisfatto: «La Lega cresce in tutta Italia, solo negli ultimi giorni abbiamo avuto nuove adesioni importanti in Campania, Emilia-Romagna, Calabria. Lavoriamo per un centrodestra sempre più inclusivo, radicato sul territorio e attento alle sue esigenze, e capace di offrire buongoverno a livello locale e nazionale».