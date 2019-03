Il premier Conte in Veneto per il taglio della prima lamiera del nuovo ponte di Genova

VALEGGIO SUL MINCIO - «Oggi sarò a Valeggio sul Mincio (Verona) per l'inaugurazione dello stabilimento "Fincantieri Infrastructure". In questa occasione verrà effettuato il taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo Ponte di Genova. Oggi annuncerò anche le prime tappe del tour sui cantieri delle infrastrutture che sbloccheremo per far ripartire il Paese». Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Facebook.

«Il lavoro sinergico tra tecnici e operai di vari stabilimenti, del nord est, del nord ovest, del sud, ricorda la forte vocazione della struttura economica del sistema Italia». Ha affermato Conte a Fincantieri. «Ricostruire il ponte, nel lavoro dei tre cantieri, è l'abbraccio di un intero Paese a una città ferita, ai suoi cittadini. È un simbolo di solidarietà».

«L'immagine di quel ponte non sia simbolo di solo dolore, ma anche della ricostruzione. Oggi saluto gli amici genovesi, composti ma caldi, che mi hanno sempre accolto. Posso dire che non mancheremo alle nostre promesse, consegneremo l'opera nei tempi previsti». Ha detto ancora Giuseppe Conte. «So che Fincantieri è vera eccellenza italiana, di cui il governo è orgoglioso».



IL SINDACO DI VALEGGIO

«Sono molteplici i motivi per essere orgogliosi di questa ripartenza». Così il sindaco di Valeggio sul Mincio (Verona), Angelo Tosoni, intervenendo oggi alla cerimonia di inaugurazione del nuovo stabilimento di Fincantieri Infrastructure e al taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo viadotto di Polcevera. «Innanzitutto - ha osservato Tosoni - perché ci troviamo in un'azienda storica per il territorio che finalmente riparte, la Cordioli è sempre stata la fabbrica valeggiana per tante generazioni e il fatto che sia stata rilevata da un gruppo come Fincantieri, di rilevanza internazionale, è un altro punto di orgoglio. È una giornata storica - ha aggiunto - perché comincia la costruzione del nuovo ponte di Genova. Una un grande tragedia, che però deve essere il simbolo della ripartenza non solo di Genova e della Liguria, ma dell'Italia intera». «Noi siamo orgogliosi di essere parte e protagonisti di questa ripartenza», ha concluso il sindaco di Valeggio sul Mincio.

