Lo convocano per il vaccino: è morto da 30 anni

VERONA - Morto da 30 anni, ma convocato con una lettera dell'Ulss 9 Scaligera per presentarsi alla vaccinazione anti-Covid. È successo a Bussolengo (Verona), dove i famigliari del signor Omero Bassi, scomparso nel 1991, hanno ricevuto la lettera che invitava il congiunto a presentarsi per la vaccinazione il 29 marzo. «La campagna vaccinale italiana stavolta è davvero partita a spron battuto. Hanno persino convocato il mio caro nonno Omero, morto nel 1991 trent'anni fa!», ha scritto su Facebook il nipote Andrea Bassi, ex consigliere regionale ed ora assessore all'Edilizia privata del Comune di Verona. «Che non sia il caso di dare una sistematina alle anagrafi, che dite?», ha concluso Bassi.