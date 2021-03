Ha un cancro terminale, non lo possono operare per via del Covid e muore. Il suo trattamento salvavita contro il tumore è stato annullato a causa della pandemia e così Adrian Rogers, 46 anni, di Retford, non ce l'ha fatta. La sua storia lo scorso anno aveva colpito molto essendo diventato uno dei primi malati di cancro nel Regno Unito, diventato poi malato terminale, a cui è stato negato un intervento chirurgico. Nell'aprile dello scorso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati