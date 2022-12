​Telethon, i vigili del fuoco in piazza Bra per sostenere la ricerca

VERONA - Come ormai tradizione anche per il corrente anno il Comando dei Vigili del Fuoco di Verona ha voluto sostenere la raccolta di fondi da destinare alla ricerca, promossa da Telethon, partecipando alla maratona benefica organizzata dal locale comitato per l’intera giornata di Domenica 18 u.s.

Il personale VV.F., presente in piazza Brà con un’esposizione di mezzi ed attrezzature, ha allestito uno stand e un’area con alcune attività ludiche tra le quali una salita con scala mista e discesa lungo un tubo da 45mm appositamente gonfiato con aria, una visione in realtà virtuale delle attività dei vigili del fuoco con speciali visori 3D, e la possibilità di accedere all’interno di una APS.

Lo stand ha suscitato curiosità ed apprezzamento da parte del folto pubblico presente ed i vigili del Fuoco, disponibili a rispondere alle numerose domande e curiosità di bambini e genitori, hanno accolto volentieri l’invito a partecipare sostenendo con entusiasmo lo spirito dell’iniziativa.