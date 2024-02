Cinque suicidi in quattro mesi nel carcere di Filippo Turetta: blitz a sorpresa della senatrice Ilaria Cucchi

VERONA - Un'ispezione a sorpresa nella casa circondariale di Montorio (Verona) dove, negli ultimi quattro mesi, cinque persone si sono tolte la vita. Lo rendono noto le senatrici di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi e Aurora Floridia, e la consigliera della Regione Veneto di Europa Verde, Cristina Guarda. «Durante la nostra visita siamo state informate che un detenuto in crisi psichiatrica ha distrutto la sua cella e non ha potuto avere la necessaria assistenza, poiché lo psichiatra non era disponibile - rilevano in una nota congiunta -.

La direttrice ci ha raccontato delle mancanze croniche sul fronte dell'assistenza, confermata dal personale e dai tanti detenuti con i quali ci siamo confrontate». Un capitolo a parte, si sottolinea, «è quello che riguarda il grande consumo di psicofarmaci, la cui assunzione non sempre è controllata dagli specialisti. Ma c'è di più: abbiamo verificato forti carenze anche nel numero di educatori, attualmente solo due a fronte di 540 detenuti, con la conseguente difficoltà nel garantire la continuità di percorsi necessari all'umanizzazione di un luogo altrimenti insostenibile». Pochissime, solo alcune decine, «sono le persone detenute, uomini e donne, che sono impegnate in attività lavorative - sostengono Cucchi, Floridia e Guarda - e solo 65 su 540 in attività di formazione professionale».