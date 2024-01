San Bonifacio. Extracomunitari vivevano in due case abbandonate: avviata la procedura di esplusione dall'Italia

SAN BONIFACIO (VERONA) - Cittadini irregolari occupavano uno stabile nel Veronese: denunciati in nove. Persone extracomunitarie, in Italia in maniera irregolare, sono state denunciate per invasione di terreni ed edifici dai carabinieri di San Bonifacio.

Irregolari vivevano in due case abbandonate, arriva l'espulsione

I militari, intervenuti insieme alle squadre d'intervento operativo del IV Battaglione Carabinieri Mestre, con una serie di controlli straordinari del territorio finalizzati al controllo e al contrasto sull'immigrazione clandestina, hanno scovato questi occupanti che si erano "impossessati" indebitamente di due immobili abbandonati a San Bonifacio. All'interno delle case dove vivevano, sono anche state trovate due biciclette rubate.

Dopo la denuncia, per i nove è anche scattata la procedura finalizzata all'emissione di un decreto di espulsione.