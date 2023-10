Trovato vicino a Gardaland con un etto di cocaina e 2780 euro: arrestato

CASTELNUOVO - Durante il weekend appena trascorso, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Peschiera del Garda, con il personale della Sio del 4° Battaglione carabinieri Mestre, nel contesto di straordinario controllo del territorio, nei pressi del parco divertimenti “Gardaland” di Castelnuovo, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente un trentacinquenne di origine slovena, trovato in possesso di 100 grammi di cocaina e 2780 euro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.