Verona. Case occupate abusivamente, blitz delle forze dell'ordine: all'interno trovato anche un uomo con precedenti per tentato omicidio

VERONA - Trenta uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale sono stati impegnati, questa mattina, in un'operazione coordinata dalla Questura scaligera contro l'irregolarità e l'occupazione di alcuni stabili abbandonati della città.

Fra le tre persone trovate un tunisino è risultato richiedente protezione internazionale e pertanto non espellibile. Un altro uomo di origine tunisina - con precedenti per tentato omicidio, lesioni, resistenza a pubblico Ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti - ed un giovane marocchino (con precedenti per furto, rapina e guida in stato d'ebrezza) invece sono stati messi a disposizione dell'Ufficio Immigrazione in quanto irregolari sul territorio nazionale ed espulsi nella stessa giornata: uno con trattenimento al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano, l'altro con ordine di allontanarsi entro il termine di sette giorni.