Verona. Senzatetto dorme sotto la pensilina del bus perché piove: per lui multa salata e Daspo urbano

VERONA - Un senzatetto è stato multato a Verona perché dormiva sotto la pensilina di un bus mentre pioveva. Lo ha denunciato sui social - ne scrivono i quotidiani locali - Alberto Sperotto, presidente della "Ronda della Carità", onlus impegnata per dare assistenza alle persone senza dimora, che ha parlato di "sanzione inaccettabile, vergognosa e senza alcun senso".

L'uomo, che si trovava davanti al parcheggio "Verona Centro", gestito dalla municipalizzata Amt3, oltre alla sanzione di 50 euro è stato colpito da un Daspo urbano, che gli ha imposto di allontanarsi dal luogo dove stava dormendo, venendo multato di altri 100 euro.

Dal Comando della Polizia locale di Verona si è appreso che gli agenti intervengono solo su espressa richiesta, in questo caso da parte del guardiano notturno del parcheggio che aveva chiamato la centrale. In seguito alle segnalazioni pervenute, in città negli ultimi tempi è aumentato il numero di interventi per occupazioni non autorizzate di ingressi di parcheggi o aree di trasporto pubblico.

Solo nella penultima settimana di febbraio sono stati 91 i cittadini colpiti da Daspo urbano, per occupazioni di aree pubbliche, ma anche per accattonaggio molesto o per l'attività di lavavetri.