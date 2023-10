Pulizie, facchinaggio e logistica: scoperte false fatture per 62 milioni di euro, quattro arresti

VERONA - Nella mattinata di oggi, 11 ottobre, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Verona su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di quattro persone. Contestualmente è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 3 milioni di euro. La vicenda trae origine da un’attività investigativa e da una successiva verifica fiscale eseguita dal nucleo di Polizia Economico-Finanziaria scaligero nei confronti di un Consorzio attivo nei settori delle pulizie, del facchinaggio, della logistica e del packaging, a cui facevano capo diverse cooperative.

LE INDAGINI

Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno consentito di individuare un’associazione per delinquere responsabile dell’emissione e dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 62 milioni di euro tra il 2018 e il 2021.

Le Fiamme Gialle, approfondendo i rapporti fra le numerose cooperative e il Consorzio, hanno dimostrato l’operatività di un’organizzazione criminale dedita alla gestione e allo sfruttamento di manodopera formalmente assunta false cooperative utilizzate come “scatole vuote” finalizzate all’evasione fiscale e contributiva, di fatto gestite dagli arrestati, che tenevano le redini dell’intera struttura societaria. L’obiettivo del Consorzio, una volta ottenute le commesse e gli appalti, era quello di sfruttare il vantaggio ultra concorrenziale scaturita dalla totale inottemperanza agli obblighi di versamento delle imposte da parte delle cooperative consorziate. Lo schema illecito era lineare: il Consorzio provvedeva a instaurare i rapporti con i committenti (pubblici o privati) aggiudicandosi i lavori a prezzi estremamente competitivi; i lavori venivano eseguiti dalle cooperative consorziate, intestate a soggetti prestanome, che omettevano di versare imposte e contributi; le cooperative fatturavano (con Iva) al Consorzio, beneficiario così di “Iva a credito”, senza tuttavia versare all’erario l’Iva dovuta; il Consorzio onorava solo in parte i pagamenti delle fatture per i lavori svolti dalle cooperative le quali non esercitavano alcuna azione a tutela dei crediti maturati nei confronti del Consorzio; i lavoratori venivano diretti dal committente e non dalle singole cooperative.

In sostanza, le cooperative si sono rivelate imprese asservite agli interessi del Consorzio e dell’associazione criminale, svolgendo la funzione di entità giuridiche di comodo che, oltre a costituire illeciti contenitori di forzalavoro (la fornitura di manodopera è vietata se non svolta da agenzie interinali a tale scopo autorizzate), erano sfruttate per dirottare oneri tributari e contributivi mai assolti (vero guadagno dell’attività criminosa). Alla luce delle fonti di prova raccolte, oltre ai quattro soggetti tratti in arresto e al Consorzio (iscritto nel registro degli indagati), sono indagate ulteriori dodici persone, fra le quali un commercialista veronese che gestiva la contabilità del Consorzio e delle cooperative.