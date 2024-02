Picchia ferocemente e tenta di violentare una donna sull'androne di casa: 25enne straniero arrestato

VERONA - Una donna è stata aggredita e picchiata ferocemente nell'androne di casa a Verona da un 25enne marocchino, che ha poi tentato di spogliarla per usarle violenza. La vittima è stata salvata dall'intervento della madre, che ha udito le sue urla ed ha dato l'allarme. L'aggressore, senza fissa dimora, con numerosi alias, è stato arrestato dai carabinieri. Accusato di lesioni gravi e violenza sessuale, si trova in carcere, dopo la convalida della misura cautelare chiesta dal pm. L'episodio è avvenuto domenica scorsa. Per la violenza dell'aggressione la giovane ha riportato fratture al volto, ed uno stato di