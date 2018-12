Melegatti, record di oltre 500 mila pandori sfornati per Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Quella di Melegatti è una delle quelle storie dal finale felice, che a Natale si spera sempre di sentire. L'azienda veronese, che lo scorso 29 settembre era stata rilevata dalla famiglia vicentina Spezzapria dopo aver dichiarato fallimento, ha raggiunto un record straordinario per questo Natale, sfornando 500mila panettoni.Un piccolo miracolo dovuto soprattutto alla dedizione di alcuni ex dipendenti che, senza prendere lo stipendio ne alcuna indennità, hanno mantenuto la produzione attiva anche nei momenti di difficoltà, nutrendo il lievito madre ogni giorno.La seconda vita della Melegatti è frutto della generosità degli italiani, e dei veneti in particolar modo, che hanno acquistato un pandoro Melegatti per sostenere la causa.Brinda al successo Denis Moro, l'Amministratore Delegato che ha guidato la ripresa dell'azienda dolciaria che ha ben 124 anni di storia, cercando soprattutto di guardare al futuro, con l'obiettivo di far salire in quota la produzione dello storico dolce natalizio sia in Italia sia all'estero.Annulla