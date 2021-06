Muore mentre fa il bagno in mare a Riccione

RICCIONE - Un 79enne della provincia di Verona, in vacanza a Riccione è deceduto questa mattina mentre faceva il bagno all'altezza dello stabilimento 119. E' successo questa mattina verso le 10. L'uomo era in acqua a pochi passi dalla riva insieme con la moglie che ha dato subito l'allarme. Il bagnino di salvataggio ha riportato il 79enne a riva già privo di sensi e nonostante i tentativi per rianimarlo, i sanitari del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso.