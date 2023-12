Mozzecane. Tentano un furto in un bar la notte dell'Immacolata: arrestati in flagranza

MOZZECANE (VERONA) - Nel corso della notte della festività dell’Immacolata, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due giovani per tentato furto aggravato in un bar.

Si tratta di un 22enne e un 29enne di nazionalità marocchina e in Italia senza fissa dimora.

Erano da poco passate le 3 quando un cittadino, svegliato da alcuni rumori che provenivano da uno stabile comunale, dove al piano terra vi è un bar gestito da un’associazione culturale del luogo, ha segnalato il fatto al numero d’emergenza 112. Tempestivamente, la centrale operativa dei carabinieri ha inviato sul posto una pattuglia che è riuscita a individuare un giovane che si stava allontanando velocemente dal bar, riuscendo a bloccarlo dopo un breve inseguimento a piedi.

La successiva ispezione dei locali ha consentito di trovare nascosto sotto a un tavolo del bar un altro uomo. I due complici, dopo essersi introdotti nel locale rompendo una finestra, avevano scardinato il supporto di una TV appesa a una parete con l’intento di portarla via e avevano già riempito alcune borse di generi alimentari e alcolici (merce che dopo le formalità è stata restituita agli aventi diritto).

I due extracomunitari arrestati sono stati trattenuti a disposizione della Autorità Giudiziaria di Verona che nella mattinata odierna, sabato 9 dicembre, ha convalidato l’arresto, in attesa di processo.