Cade dal terzo piano della villetta al ritorno da una festa: 30enne ex calciatore morto sul colpo

VERONA/BOLOGNA - La tragedia sabato sera, 4 settembre, nel giardino di casa, oggi le indagini e l'autopsia: quindi non sono ancora stati fissati i funerali di Francesco Marchi, il trentenne ex calciatore trovato morto ieri mattina dalla madre nella casa di via Caboto a Carpi (Modena).

La tesi più accreditata, secondo gli inquirenti, è che Francesco, che aveva partecipato sabato sera a una festa di matrimonio a Verona, una volta rientrato a casa, sia andato sul balcone per fumare una sigaretta e sia caduto giù, precipitando dal primo piano. Ma non è ancora escluso il gesto estremo.

Aveva giocato per anni nella squadra di calcio del Reggiolo e ne era stato anche capitano: sempre allegro, altruista, sensibile. La notizia della morte di Marchi si è subito diffusa a Reggiolo; i suoi ex compagni di squadra non se la sono sentita di giocare la partita di Coppa di 1. categoria contro la Sammarinese, ieri, che quindi è stata rinviata.