Record di turismo a Verona per il ponte dell'Immacolata: la città e i mercatini di Natale presi d'assalto

VERONA - Il ponte dell'Immacolata a Verona ha registrato un'affluenza record per i mercatini natalizi nel centro della città presa d'assalto dai turisti presenti per l'intero fine settimana. 250mila presenze, dato di gran lunga superiore ai numeri registrati nel 2022.

I numeri

Il bilancio dell'amministrazione scaligera è sostanzialmente positivo grazie all'ingente dispiegamento di forze dell'ordine che ha reso possibile il funzionamento di tutta la macchina, anche i flussi veicolari sono stati ben controllati e non si sono registrate criticità nella gestione del traffico. Già dalle 11:45 di domenica i parcheggi del centro erano occupati e la conseguente chiusura di Corso Porta Nuova ha portato alla deviazione delle auto sul parcheggio della Fiera. Via Mazzini, la principale strada dello shopping, è stata organizzata con senso unico pedonale dalle 15.30 per agevolare lo scorrimento dei turisti. Notevole anche il turismo culturale: tra i Musei Civici, straordinario il dato della Casa di Giulietta che ha ospitato 35mila visitatori. Il servizio di navette per il centro è stato particolarmente funzionale e ha registrato, solamente da venerdì a domenica, oltre 14mila passeggeri, per un totale di 95 corse dai parcheggi Genovesa e Fiera nel giorno dell'Immacolata, mentre sabato e domenica sono state previste rispettivamente 86 navette (con 5.530 passeggeri) e 107 corse (con 4.550 turisti).