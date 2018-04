Addio a Leonildo Pieropan, il padre della denominazione Soave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOAVE - La notizia è stata un fulmine a ciel sereno e ha sconvolto la vigilia del Vinitaly e del Fuori Salone a Soave: è ' morto, 71 anni, "padre" del Soave e uno dei fondatori della Fivi, la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. Oggi, lunedì 16, nella sua città, c'è stato l'ultimo saluto.Da qualch tempo pare fosse malato, ma il patron non mancava certo di far sentire il suo apporto in azienda. Leonildo ha dedicato la vita a rendere grande una denominazione storica alla quale forse più di ogni altro ha saputo dare idee e prestigio.Ora prendono in mano le redini dell'azienda i figligià peraltro coautori del "Soave Classico La Rocca 2007", uno dei bianchi top dell'azienda.