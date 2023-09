Lago di Garda. Si tuffa dal battello in minicrociera e non riemerge: recuperato il corpo senza vita di un 27enne

PUNTA SAN VIGILIO (VERONA) - Un giovane di 27 anni si è tuffato durante una minicrociera al largo del lago di Garda e non è più riemerso. Il suo corpo senza vita è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco a 20 metri di profondità, intorno alle 21.00 di oggi, domenica 3 settembre.

Il corpo del giovane è stato caricato sull’imbarcazione dei volontari del Garda e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Dopo il fatidico tuffo, era giunta alla sala operativa della Guardia Costiera di Salò la richiesta di soccorso da parte del comandante della nave, che si era fermata a largo di Punta San Vigilio per far fare un bagno ai turisti a bordo.

In seguito sono arrivate sul punto due unità navali con a bordo un soccorritore marittimo che si è immerso ma non ha trovato il corpo del ragazzo, a causa del fondale profondo 16 metri e l'acqua torbida. È poi decollato nel pomeriggio anche l’elicottero Drago 149 per le ricerche dall’alto, fino al ritrovamento in serata.