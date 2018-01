Piccolo aereo si schianta nel bosco, nell'impatto morte due persone

VERONA - Due persone sono morte nello schianto di un monomotore Cessna ad Arbizzano di Negrar (Verona). Secondo quanto si è appreso, il velivolo è precipitato questa mattina all'interno della Tenuta Novare, schiantandosi in un bosco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona con i sanitari del 118, ma per i due passeggeri non c'era niente da fare.



Le vittime sono l'istruttore e il suo allievo. Prospero Antonini era, un ex pilota Alitalia con grande esperienza. L'uomo, 69 anni, aveva all'attivo oltre 20 mila ore di volo ed era abilitato anche come istruttore per piloti di Boeing. Antonini abitava in una località a poca distanza dal luogo dell'incidente. Mentre l'allievo Lino Lavarini, 61 anni, viveva a Torbe, frazione sempre del comune di Negrar.

I vigili del fuoco dalle 10.50 stanno operando nella zona impervia di via Novare in località Arbizzano a Negrar proprio dove è caduto l'aereo da turismo. Le squadre intervenute con conque mezzi tra cui le squadre Saf (Speleo alpino fluviali) hanno spento l’incendio del Cesna, ma purtroppo gli occupanti erano già morti. Sono ora in corso le operazioni di messa in sicurezza della zona, per poi procedere al recupero delle salme. Sul posto i carabinieri e il personale del Suem. L’aereo era decollato dall’aeroporto di Verona Boscomantico .

Sull'incidente è stata apert un’inchiesta di sicurezza dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

