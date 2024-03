Ruba due bici elettriche e un monopattino per 6mila euro di valore, arrestato il ladro

VERONA - Individuato e rintracciato il giovane, 24enne marocchino, già arrestato giorni addietro per avere minacciato altri militari con un coltellaccio, responsabile questa volta di un furto in abitazione, dove ha rubato due bici elettriche e un monopattino per un valore di 6mila euro.

Ritrovata anche la refurtiva

L'identificazione è stata possibile grazie alla segnalazione fatta dall'uomo che si è visto sparire i mezzi. La solerzia e la tenacia, con le quali i militari della stazione di Illasi, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Soave, hanno avviato le ricerche dei malfattori, sono state risolutive, dato che in poco tempo sono riusciti ad individuare un uomo incappucciato che cercava di nascondersi in un campo agricolo.

A poca distanza da dove il giovane 24enne è stato fermato, è stata rinvenuta la refurtiva, lì nascosta proprio a seguito della presenza delle pattuglie dell’Arma che in quelle ore perlustravano il territorio. Il giovane, ancora una volta, ha opposto resistenza cercando di colpire con calci e sputi gli operanti. Per lui sono scattate immediatamente le manette; difatti, è stato arrestato per furto aggravato e per la resistenza a pubblico ufficiale e, informata l’Autorità Giudiziaria scaligera, è stato tradotto presso il carcere di Verona Montorio.