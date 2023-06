Verona. Incidente in moto a Villa Bartolomea, Francesco Prandini muore a 22 anni

VERONA - Un ragazzo di 22 anni, Francesco Prandini, è morto in un incidente avvenuto nella serata di iri a Villa Bartolomea (Verona). Il giovane, che viveva nel paese della bassa veronese ed era originario di Poggio Rusco, ha perso il controllo della sua moto ed è andato a sbattere contro le colonne di un capitello che costeggia la strada. Il 22enne è morto per i gravi traumi riportati, inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Castagnaro (Verona).